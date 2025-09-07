Нефтегазовые гиганты открывают двери: рост приглашений для женщин на 14%

В период с января по июнь 2025 года российские нефтегазовые компании увеличили количество приглашений на работу и собеседования для женщин на 14%.
Информацию об этом получила Газета.Ru от пресс-службы платформы hh. ru в преддверии Дня нефтяника.
Подчеркивается, что в нефтяной и газовой индустрии преобладают мужчины, занимая две трети рабочих мест. Эта тенденция наблюдается как среди рядовых сотрудников, так и на руководящих позициях.
Согласно данным, доля женщин в отрасли составляет 27% на линейных позициях и только 15% на управленческих. Несмотря на высокий уровень оплаты труда в нефтегазовой сфере, женщины по-прежнему склонны запрашивать меньшую заработную плату по сравнению с мужчинами, оказывая демпинговое воздействие на рынок труда.
В текущем году средние зарплатные ожидания женщин в отрасли составили около 72 000 рублей. В то же время мужчины претендуют на зарплату не менее 116 000 рублей. На руководящих должностях разница также существенна: женщины ожидают около 110 000 рублей, а мужчины — не менее 136 000 рублей.
Уточнения
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
