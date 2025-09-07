Неожиданные экспортные хиты России: спрос вырос на 196%

В рамках Восточного экономического форума-2025 глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил, что за рубежом стабильно высок спрос на российскую продукцию.

К числу наиболее востребованных товаров относятся металлы, продукция химической промышленности, удобрения, различные виды машиностроительной продукции и оборудования, древесина и продукты сельского хозяйства.

Наблюдается значительный рост спроса на отдельные виды продукции. Например, Турция увеличила закупки российской меди на 166%, а полуфабрикатов из железа — более чем на 65% за период с января по май. Подобная тенденция наблюдается и в других странах: экспорт машиностроительной продукции в Китай увеличился на 20%, в Саудовскую Аравию — на 196%, а в Индию — на 78%. Поставки меди в Марокко выросли на 85%, а алюминия в Бразилию — удвоились, пишет РИА Новости.

