Лидеры по пенсионным выплатам: где в России можно получать от 38 тысяч ежемесячно

По информации от Социального фонда России, в 2025 году Чукотский автономный округ лидирует по размеру пенсионных выплат в стране. В среднем, пенсионеры там получают около 38 тысяч рублей ежемесячно.

Конкретно, средний размер пенсии в Чукотском АО в 2025 году достиг 38 173 рублей, что является самым высоким показателем среди всех субъектов Российской Федерации. Примечательно, что женские пенсии в этом регионе превышают мужские примерно на 550 рублей.

Второе и третье места по уровню пенсионного обеспечения занимают Ненецкий автономный округ (34 823 рубля) и Камчатский край (34 240 рублей). Замыкают пятёрку лидеров Магаданская область, где средняя пенсия составляет 34 041 рубль, и Ханты-Мансийский автономный округ с выплатами в размере 33 855 рублей, пишет РИА Новости.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



