Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август

В августе текущего года в России отмечен рост числа запросов на ипотечные кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке. По сравнению с июлем, этот показатель увеличился на 22,6%.

Аналитики отмечают, что подобный уровень активности покупателей в данном секторе недвижимости является максимальным с начала 2025 года. Тем не менее, значительная часть потенциальных покупателей предпочитает выжидать, надеясь на дальнейшее снижение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком России, пишут Известия.

При улучшении условий кредитования ожидается резкое увеличение числа покупателей на рынке, что может привести к недостатку предложений и, как следствие, росту цен на жильё.

По предварительным результатам августа наблюдается не только увеличение ипотечного кредитования на вторичном рынке, но и небольшое оживление спроса на перекредитование существующих займов, а также на потребительские кредиты.

