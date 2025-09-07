Рынок недвижимости ожил: вторичное жильё снова на коне — цифры за август

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В августе текущего года в России отмечен рост числа запросов на ипотечные кредиты для приобретения квартир на вторичном рынке. По сравнению с июлем, этот показатель увеличился на 22,6%. 

Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ипотека

Аналитики отмечают, что подобный уровень активности покупателей в данном секторе недвижимости является максимальным с начала 2025 года. Тем не менее, значительная часть потенциальных покупателей предпочитает выжидать, надеясь на дальнейшее снижение ключевой ставки, устанавливаемой Центральным банком России, пишут Известия.

При улучшении условий кредитования ожидается резкое увеличение числа покупателей на рынке, что может привести к недостатку предложений и, как следствие, росту цен на жильё.

По предварительным результатам августа наблюдается не только увеличение ипотечного кредитования на вторичном рынке, но и небольшое оживление спроса на перекредитование существующих займов, а также на потребительские кредиты.

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
