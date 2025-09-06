Сыр, мороженое и напитки: какие сюрпризы готовит для России иранский Mihan

Иранский концерн Mihan, лидирующий в стране по производству молочной продукции, прохладительных напитков и мороженого, выразил заинтересованность в увеличении ассортимента товаров, поставляемых на российский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Bernd Gross, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мороженое

Всё началось с крем-чиза

Об этом сообщили представители компании в интервью ТАСС. По словам представителя Mihan, экспортные поставки в Россию начались в 2023 году с крем-чиза, вызвавшего интерес у ряда розничных сетей. В период с 2023 по 2024 год также осуществлялись поставки двух видов мороженого, однако в настоящее время в Россию импортируется только сливочный сыр.

Расширение экспорта

Текущий объём экспорта невелик, составляя около 8 контейнеров в месяц, что соответствует приблизительно 20 тоннам. В планах компании — расширение экспортной деятельности, в частности, рассматривается возможность поставок в Дагестан, регион с большой мусульманской общиной, где могут быть востребованы безалкогольные напитки и халяльная продукция. Mihan планирует наращивать объемы экспорта молочных изделий, напитков и мороженого в Российскую Федерацию.

