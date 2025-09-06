Второй Ту-214 в работе: чьи полёты он обеспечит

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о начале производства второго самолёта Ту-214.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Самолет

Казанский авиационный завод активно работает над его созданием в рамках программы 2025 года, как передаёт ТАСС.

Алиханов также отметил, что уже был сдан первый Ту-214, который сейчас выполняет рейсы для авиакомпании Red Wings. Алиханов добавил, что спрос на новые самолёты от коммерческих перевозчиков начнет удовлетворяться с 2027 года.

"Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолётов в парк специального летного отряда "Россия". Реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков", — пояснил министр.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.



