Второй Ту-214 в работе: чьи полёты он обеспечит

На Восточном экономическом форуме глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о начале производства второго самолёта Ту-214.
Казанский авиационный завод активно работает над его созданием в рамках программы 2025 года, как передаёт ТАСС.
Алиханов также отметил, что уже был сдан первый Ту-214, который сейчас выполняет рейсы для авиакомпании Red Wings. Алиханов добавил, что спрос на новые самолёты от коммерческих перевозчиков начнет удовлетворяться с 2027 года.
"Производственная программа завода сейчас сформирована под обеспечение поставок самолётов в парк специального летного отряда "Россия". Реализуется широкая инвестиционная программа, которая позволит с 2027 года также удовлетворять спрос и коммерческих перевозчиков", — пояснил министр.
Уточнения
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
