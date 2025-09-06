Золотой запас страны может вырасти ещё больше: ожидается открытие крупных месторождений

Экономика

В первом полугодии 2025 года запасы золота в России увеличились на 450 тонн, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: pixabay by Стивбидмид, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Груда золотых слитков

Об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов в интервью РИА Новости.

Министр отметил, что в 2024 году прирост запасов золота составил почти 900 тонн. По его словам, на начало 2025 года запасы золота в стране уже увеличились на 450 тонн по сравнению с 313 тоннами в том же периоде 2024 года.

Козлов также добавил, что в конце 2025 года ожидается прирост запасов золота свыше 500 тонн. Если будут открыты крупные месторождения, этот показатель может оказаться еще выше.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

