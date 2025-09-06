Французский парадокс: страна тратит больше, чем зарабатывает

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Пьер Московиси, в настоящее время возглавляющий Счётную палату Франции, высказался по поводу проблемы государственного долга страны.

Флаг Франции
Фото: commons.wikimedia.org by John Dyer, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Флаг Франции

Он отметил, что во Франции сложилась тенденция не уделять должного внимания сокращению государственных расходов.

"Это у нас в крови", — заявил Московиси.

Каждое новое правительство тратило значительные средства на преодоление различных кризисов, что, в конечном итоге, приводило к предвыборным обещаниям и увеличению расходов. Как следствие, дефицит бюджета Франции стал самым значительным среди стран еврозоны.

Согласно правительственным данным, в следующем году расходы на обслуживание госдолга достигнут 75 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Уточнения

Бюдже́т — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
