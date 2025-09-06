Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги

Игрушки, созданные по мотивам российских мультфильмов, пользуются особой популярностью в стране, отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ. Он подчеркнул, что российские производители способны удовлетворить потребительский спрос качественными и современными товарами, соответствующими стандартам безопасности и ничем не уступающими иностранным аналогам. Особенно востребованы игрушки с персонажами российских анимационных фильмов.
За первое полугодие этого года производство детских товаров в России составило 7,1 миллиарда рублей, что соответствует уровню прошлого года. Большую долю российского рынка детских товаров занимают сегменты легкой промышленности, детской мебели, издательской продукции и товаров для ухода за детьми.
Уточнения
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.