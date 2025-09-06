Особенно популярны: российские игрушки теснят зарубежные аналоги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:55
Экономика

Игрушки, созданные по мотивам российских мультфильмов, пользуются особой популярностью в стране, отметил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

Об этом он сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ. Он подчеркнул, что российские производители способны удовлетворить потребительский спрос качественными и современными товарами, соответствующими стандартам безопасности и ничем не уступающими иностранным аналогам. Особенно востребованы игрушки с персонажами российских анимационных фильмов.

За первое полугодие этого года производство детских товаров в России составило 7,1 миллиарда рублей, что соответствует уровню прошлого года. Большую долю российского рынка детских товаров занимают сегменты легкой промышленности, детской мебели, издательской продукции и товаров для ухода за детьми.

