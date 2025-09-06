Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кошки замечают то, что человеку недоступно: тайна, которая пугает хозяев
50 миллионов лет эволюции — в теле одного кита: такое учёные видят впервые
Чай, который кажется безобидным, может разрушать защитные функции организма
Победите возрастную потерю мышц: 6 простых упражнений для улучшения силы
Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан
Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Шар мха вместо горшка: новый тренд, который делает растения частью искусства
Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами

СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске

1:06
Экономика

Компания СДЭК Глобал планирует построить новый складской комплекс в Новосибирске площадью 7-10 тыс. кв. м стоимостью 1 миллиард рублей.

Подписание договора
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Подписание договора

В настоящее время оператор арендует 4 тыс. кв. м в Кировском районе, но рост объёмов грузов требует расширения. Новый объект будет построен по схеме Build-to-Suit, то есть "под ключ", и класса А, что позволит повысить эффективность работы: с 50 до 60 грузомест в час на одного сотрудника.

Руководство компании обратилась к министру экономического развития Льву Решетникову с просьбой помочь в поиске участка площадью 2,5 гектара. Если место будет найдено до конца 2025 года, запуск склада планируется в 2027-м. Министр поддержал инициативу, но отметил, что для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей, пишет "Ъ".

Уточнения

Публичные торги Торги́ публи́чные — это продажа имущества или заключение договора подряда или договора об оказании услуг посредством вызова желающих принять участие в торгах.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Красота и стиль
Осень 2025 диктует палитру: пять оттенков, что изменят ваши волосы
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Красота и стиль
Глаза станут больше и выразительнее: секреты мейкапа для вашего типа
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Красота и стиль
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Учения Запад-2025: ядерный ответ и пугающий Орешник для принуждения к миру Олег Володин Путь искупления или шоу для селфи? Разгадка противоречий в Сантьяго-де-Компостела Игорь Буккер Россия и Индия перешли к Китаю: Трамп раскрывает свои главные страхи Любовь Степушова
Осенняя подкормка: простые удобрения помогут заложить богатый урожай ещё до наступления зимы
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Последние материалы
СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске
Подписал и стал пленником: как брачный договор превращается в капкан
Волшебное комбо: рикотта и шпинат творят чудеса в этих рулетиках
Ногти теперь пахнут дороже, чем духи: тренд 2025 года свёл с ума индустрию
Шар мха вместо горшка: новый тренд, который делает растения частью искусства
Маленькая хитрость, которая заставляет комнатные растения взрываться бутонами
Растительное питание обещает лёгкость и здоровье — но на старте скрываются ловушки, о которых многие не подозревают
Кот с кисточками на ушах и уханием вместо мяу: камышовый кот ломает привычный образ
Неожиданное лакомство: это блюдо вовсе не диетическое, но Клаудия Шиффер ест его постоянно
Остаться молодой после 45 лет: эти утренние упражнения для женщин действительно работают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.