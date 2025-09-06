СДЭК наращивает мускулы: гигантский склад появится в Новосибирске

Компания СДЭК Глобал планирует построить новый складской комплекс в Новосибирске площадью 7-10 тыс. кв. м стоимостью 1 миллиард рублей.

В настоящее время оператор арендует 4 тыс. кв. м в Кировском районе, но рост объёмов грузов требует расширения. Новый объект будет построен по схеме Build-to-Suit, то есть "под ключ", и класса А, что позволит повысить эффективность работы: с 50 до 60 грузомест в час на одного сотрудника.

Руководство компании обратилась к министру экономического развития Льву Решетникову с просьбой помочь в поиске участка площадью 2,5 гектара. Если место будет найдено до конца 2025 года, запуск склада планируется в 2027-м. Министр поддержал инициативу, но отметил, что для получения земли без торгов проект должен превышать 1,5 млрд рублей, пишет "Ъ".

