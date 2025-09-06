Перезагрузка рыбного рынка России: импортная продукция из минтая вытесняется конкурентами

Алексей Буглак, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), заявил, что импортная продукция из минтая была полностью заменена отечественной на российском рынке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Запечённый минтай с овощами

Он отметил, что в первом полугодии 2025 года импорт филе зарубежного производства составил менее 300 тонн.

Устоявшийся рынок

Российские производители сосредоточены на увеличении поставок на внутренний рынок, налаживании каналов продаж и установлении прямых контактов с переработчиками и ритейлом. В АДМ сообщают о сохранении общего объёма поставок продукции из минтая на уровне прошлого года, но отгрузки глубокой переработки — филе, фарша и сурими — увеличились на 20%.

Рост потребления

В 2024 году потребление минтая на душу населения превысило четыре килограмма. Это стало возможным благодаря увеличению уловов и поставок на внутренний рынок, а также изменению восприятия минтая, который теперь больше не ассоциируется с пищей для кошек, согласно РИА Новости.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.



