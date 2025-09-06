Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Земля в ДНР превращается в золото: предпринимателям открывают быстрый путь к участкам

1:42
Экономика

Регистрация земли для коммерческих проектов в ДНР скоро может стать быстрее и проще. Об этом рассказал и. о. министра имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

Подписание бумаг на участок
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Подписание бумаг на участок

Новый шаг для предпринимателей

"Сейчас мы обсуждали следующим этапом на совещании с Росреестром и Росимуществом после земельных участков бытового назначения по земельным участкам для предпринимательства. Это большой следующий блок, которого очень ждут наши предприниматели. Это упростит оформление земельных участков под коммерческие объекты", — отметил Дудник.

По его словам, министерство вместе с Росреестром подготовило пакет предложений, который уже находится на согласовании в Росимуществе.

Проблема с текущими сроками

Сегодня процесс согласования декларации по земле в Росимуществе занимает от одного месяца до полугода. После этого документы только начинают регистрировать в Росреестре.

"Наша инициатива позволит муниципалитетам разграничивать земельные участки без прохождения процедуры согласования с Росимуществом в рамках предложений, направленных на согласование", — подчеркнул глава МИЗО. Он добавил, что механизм планируют сделать модульным, чтобы он работал во всех регионах Донбасса и Новороссии.

Опыт с землёй бытового назначения

Напомним, в августе этого года Дудник уже рассказывал о другой инициативе министерства — упрощении оформления земель бытового назначения. Тогда речь шла о том, что нововведения помогут убрать лишние барьеры для муниципалитетов.

Уточнения

Доне́цкая Наро́дная Респу́блика (ДНР) — поддерживавшееся Россией и подконтрольное ей сепаратистское государственное образование на востоке Украины.

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.

