10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи

Генеральный директор Тулузской группы Actia (Франция) Жан-Луи Печ, возглавляющий Федерацию производителей оборудования для транспортных средств, обеспокоен тем, что в результате текущего автомобильного кризиса отрасль может потерять до 10 000 рабочих мест в течение ближайших двух лет.

Фото: freepik.com by сенивпетро is licensed under Free More info рабочий

В интервью Telegram он призывает политиков принимать меры и действовать быстро. Печ выделил несколько факторов, которые способствовали текущей ситуации:

пандемия COVID-19;

дефицит электронных компонентов;

конфликт на Украине с ее энергетическими проблемами;

растущая инфляция.

Он отметил, что эти проблемы создают сложную среду для бизнеса и выматывают предпринимателей.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.



