10 000 рабочих мест под ударом: французский автопром в ожидании помощи

Генеральный директор Тулузской группы Actia (Франция) Жан-Луи Печ, возглавляющий Федерацию производителей оборудования для транспортных средств, обеспокоен тем, что в результате текущего автомобильного кризиса отрасль может потерять до 10 000 рабочих мест в течение ближайших двух лет.
В интервью Telegram он призывает политиков принимать меры и действовать быстро. Печ выделил несколько факторов, которые способствовали текущей ситуации:
Он отметил, что эти проблемы создают сложную среду для бизнеса и выматывают предпринимателей.
Уточнения
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.