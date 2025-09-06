Алматы идёт на эксперимент: новый график работы избавит от пробок

С окончанием отпусков и началом учебного года в Алматы (Казахстан) традиционно наблюдается рост транспортной нагрузки.

Чтобы справиться с пробками в часы пик, акимат города внедрил ряд мер, включая изменение графиков работы и переход на удалённый режим для некоторых сотрудников.

Изменения для госслужащих

Для части сотрудников вводится гибкий график — начало рабочего дня перенесли с 9:00 на 8:30, а обеденный перерыв увеличили с 1 часа до 1,5 часов. Также рассматривается возможность дистанционного формата для госслужащих, но не более 30% сотрудников.

Рекомендации для бизнеса

Аппараты акимов районов уже направили письма предпринимателям с рекомендацией рассмотреть возможность перехода на гибкий или удалённый график в период. Однако окончательное решение по этому вопросу остаётся за работодателями.

Уточнения

