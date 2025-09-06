Ждать ли чуда от ЦБ? Эксперты дали прогноз по сентябрьской ключевой ставке

На ближайшем заседании Банк России может понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 16%.
Такой прогноз сделал Тарас Скворцов, заместитель председателя правления и финансовый директор "Сбера", в разговоре с РБК на Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что к концу года ожидается общая ставка около 14%, что также поддержал глава Сбербанка Герман Греф. Однако Греф считает, что для "оживления экономики" необходимо достижение уровня 12% и ниже.
Скворцов акцентировал внимание на том, что Банк России больше ориентируется на показатели инфляции, нежели на темпы роста экономики.
Уточнения
Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.