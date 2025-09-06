Ждать ли чуда от ЦБ? Эксперты дали прогноз по сентябрьской ключевой ставке

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

На ближайшем заседании Банк России может понизить ключевую ставку на 2 процентных пункта до 16%.

Деньги
Фото: pixabay.com is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Деньги

Такой прогноз сделал Тарас Скворцов, заместитель председателя правления и финансовый директор "Сбера", в разговоре с РБК на Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что к концу года ожидается общая ставка около 14%, что также поддержал глава Сбербанка Герман Греф. Однако Греф считает, что для "оживления экономики" необходимо достижение уровня 12% и ниже.

Скворцов акцентировал внимание на том, что Банк России больше ориентируется на показатели инфляции, нежели на темпы роста экономики.

 

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
