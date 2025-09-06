Кириешки и Яшкино на грани: деньги от бизнеса уходили не туда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Согласно информации, полученной из судебных документов, судебные приставы приступили к процедуре наложения ареста на активы Николая и Дениса Штенгеловых.

Молоток судьи
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Под арест также попало имущество принадлежащей им компании АО "Кондитерус Ком", известной своими брендами "Кириешки" и "Яшкино". Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительное производство, касающееся ареста имущества компании, было инициировано 28 августа. Арест личного имущества Штенгеловых начался 1 сентября. Тверской районный суд Москвы выдал 271 исполнительный документ, которые были переданы стороне, в пользу которой вынесено решение.

В конце августа стало известно об административном иске, поданном Генеральной прокуратурой РФ в Тверской районный суд Москвы. Иск направлен на признание объединения предпринимателей Николая и Дениса Штенгеловых экстремистским.

В иске содержится требование о конфискации доходов Штенгеловых в пользу государства, включая активы группы компаний "КДВ" (АО "Кондитерус Ком"). По утверждению Генпрокуратуры, бизнесмены, проживающие за пределами России, используют прибыль от своей деятельности в РФ для финансовой поддержки украинской армии, террористических организаций и экономик стран, считающихся недружественными.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
