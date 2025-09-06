Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении

По мнению Ильи Галкина, управляющего директора из РСПП, членство Армении в ЕАЭС положительно сказывается на экономике страны и позволяет ей извлекать значительные преимущества от интеграционного объединения.
Об этом сообщает РИА Новости. На конференции "Армения-ЕАЭС. Вместе вперед", проходившей в Ереване, Галкин подчеркнул, что за десятилетие участия Армении в Евразийском экономическом союзе ВВП республики увеличился на 60%. Подобный рост наблюдается только в Киргизии, тогда как в Казахстане, России и Беларуси показатели скромнее. Он также отметил значительный рост ВВП на душу населения, который увеличился на 120%, и увеличение реальной заработной платы в Армении на 50%.
По данным Галкина, торговые показатели значительно улучшились. Экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился более чем в 13 раз, а импорт — почти в 10 раз. Особое внимание было уделено важности рынка ЕАЭС для Армении, на который приходится 42,9% внешнеторгового оборота страны.
Галкин также привёл данные о том, что рынок ЕАЭС является ключевым для экспорта армянской продукции: 87% поставок алкоголя, 97,3% коньяка, около 70% вина, 99,9% оксида и гидроксида молибдена и клея, более 77% продовольствия и почти 94% одежды и обуви направляются именно в страны ЕАЭС.
