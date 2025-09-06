Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

По мнению Ильи Галкина, управляющего директора из РСПП, членство Армении в ЕАЭС положительно сказывается на экономике страны и позволяет ей извлекать значительные преимущества от интеграционного объединения.

Фото: commons.wikimedia.org by Spetznaz1991, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гюмри, Армения

ВВП на 60% вверх

Об этом сообщает РИА Новости. На конференции "Армения-ЕАЭС. Вместе вперед", проходившей в Ереване, Галкин подчеркнул, что за десятилетие участия Армении в Евразийском экономическом союзе ВВП республики увеличился на 60%. Подобный рост наблюдается только в Киргизии, тогда как в Казахстане, России и Беларуси показатели скромнее. Он также отметил значительный рост ВВП на душу населения, который увеличился на 120%, и увеличение реальной заработной платы в Армении на 50%.

Экспорт значительно увеличился

По данным Галкина, торговые показатели значительно улучшились. Экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился более чем в 13 раз, а импорт — почти в 10 раз. Особое внимание было уделено важности рынка ЕАЭС для Армении, на который приходится 42,9% внешнеторгового оборота страны.

Галкин также привёл данные о том, что рынок ЕАЭС является ключевым для экспорта армянской продукции: 87% поставок алкоголя, 97,3% коньяка, около 70% вина, 99,9% оксида и гидроксида молибдена и клея, более 77% продовольствия и почти 94% одежды и обуви направляются именно в страны ЕАЭС.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

