Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сушка белья в квартире: 4 скрытых угрозы для здоровья, о которых вы не знали
Секрет мощных ног: 3 упражнения, которые вы обязаны делать каждую тренировку
Турция манит солнцем, но встречает обезвоживанием и жаром: курортный кошмар в разгар сезона
Виноградник может погибнуть не от мороза, а от заботливого хозяина: странная истина спасает урожай
Предупреждения животных: как понять, что вы вторглись на территорию дикого зверя
Осень становится овальной: очки, которые раньше носили ботаники, стали самым горячим аксессуаром осени
Более 90 болезней в одном крыле: символ мира, который приносит заразу в ваш дом
Кириешки и Яшкино на грани: деньги от бизнеса уходили не туда
Лазер пришельцев или древний инструмент? Загадка разреза Аль-Наслаа

Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении

1:44
Экономика

По мнению Ильи Галкина, управляющего директора из РСПП, членство Армении в ЕАЭС положительно сказывается на экономике страны и позволяет ей извлекать значительные преимущества от интеграционного объединения.

Гюмри, Армения
Фото: commons.wikimedia.org by Spetznaz1991, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гюмри, Армения

ВВП на 60% вверх

Об этом сообщает РИА Новости. На конференции "Армения-ЕАЭС. Вместе вперед", проходившей в Ереване, Галкин подчеркнул, что за десятилетие участия Армении в Евразийском экономическом союзе ВВП республики увеличился на 60%. Подобный рост наблюдается только в Киргизии, тогда как в Казахстане, России и Беларуси показатели скромнее. Он также отметил значительный рост ВВП на душу населения, который увеличился на 120%, и увеличение реальной заработной платы в Армении на 50%.

Экспорт значительно увеличился

По данным Галкина, торговые показатели значительно улучшились. Экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился более чем в 13 раз, а импорт — почти в 10 раз. Особое внимание было уделено важности рынка ЕАЭС для Армении, на который приходится 42,9% внешнеторгового оборота страны.

Галкин также привёл данные о том, что рынок ЕАЭС является ключевым для экспорта армянской продукции: 87% поставок алкоголя, 97,3% коньяка, около 70% вина, 99,9% оксида и гидроксида молибдена и клея, более 77% продовольствия и почти 94% одежды и обуви направляются именно в страны ЕАЭС.

Уточнения

Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Наука и техника
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Новости спорта
Тренируйте пресс правильно: простая основа, без которой не будет ни силы, ни осанки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Красота и стиль
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Популярное
Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике

Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

Осень под знаком ретро: сапоги, которые были хитом двадцать лет назад, снова на пике
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Пятки станут нежными, как шёлк — помогает старинный рецепт, которым пользовались ещё наши бабушки
Красота ценой морщин: эти уходовые привычки старят кожу каждый день
Волосы против возраста: секретный список оттенков, которые превращают седину в главный тренд сезона
Саммит в Париже: Путин одобрил одну из гарантий безопасности Украине. Трамп — ни одной Любовь Степушова Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Натуральная защита от моли: положите этот сухофрукт в шкаф и проблема решится
Хитрость для сладкоежек: торт без выпечки, который всегда получается удачным
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Россия получает оружие против зелёного захватчика: борщевик больше не хозяин полей
Последние материалы
Строгие диеты ведут не к стройности, а к психиатрии: грань где заканчивается похудение и начинается болезнь
Все старания насмарку: одна деталь в подготовке капусты превращает идеальные голубцы в кашу
Торговля взлетела в 13 раз: как ЕАЭС изменил экономику Армении
Секрет раскрыт: почему водонепроницаемость вашего смартфона — это миф
Вместо бесконечных скручиваний: 3 упражнения для рельефного пресса, которые вы должны знать
Этого ещё не хватало: у дочери Леры Кудрявцевой появилось необычное увлечение
Гостиница для животных оказалась концлагерем: под видом элитного сервиса скрывали пыточную
Критическая точка: к 2050 году океаны изменятся быстрее, чем мы думаем
Кристально чистая вода и белый песок: заповедник Зингаро скрывает лучший пляж Сицилии
Француженки выбирают ретро: та самая куртка из гардеробов бабушек возвращается в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.