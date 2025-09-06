Финансовый сектор атакуют: ЛДПР предлагает забрать у банков львиную долю прибыли

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой создания системы, позволяющей направить избыточную прибыль банков в доход государства.

Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.

По словам Слуцкого, опирающегося на данные Центробанка, чистая прибыль банковского сектора в России неуклонно растет, демонстрируя рекордные показатели: 203 миллиарда рублей в 2022 году, 3,2 триллиона рублей в 2023 году, 3,8 триллиона рублей в 2024 году и 2,1 триллиона рублей за первые семь месяцев 2025 года.

