Финансовый сектор атакуют: ЛДПР предлагает забрать у банков львиную долю прибыли

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой создания системы, позволяющей направить избыточную прибыль банков в доход государства.
Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.
По словам Слуцкого, опирающегося на данные Центробанка, чистая прибыль банковского сектора в России неуклонно растет, демонстрируя рекордные показатели: 203 миллиарда рублей в 2022 году, 3,2 триллиона рублей в 2023 году, 3,8 триллиона рублей в 2024 году и 2,1 триллиона рублей за первые семь месяцев 2025 года.
Уточнения
