Финансовый сектор атакуют: ЛДПР предлагает забрать у банков львиную долю прибыли

0:51
Экономика

Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой создания системы, позволяющей направить избыточную прибыль банков в доход государства.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by Creator:Michael Marcovici is licensed under Commons, the free media repository
Деньги

Соответствующие документы оказались в распоряжении РИА Новости.

По словам Слуцкого, опирающегося на данные Центробанка, чистая прибыль банковского сектора в России неуклонно растет, демонстрируя рекордные показатели: 203 миллиарда рублей в 2022 году, 3,2 триллиона рублей в 2023 году, 3,8 триллиона рублей в 2024 году и 2,1 триллиона рублей за первые семь месяцев 2025 года.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.

