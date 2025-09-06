Недвижимость дочери экс-руководителя снова в продаже: кто осмелится купить квартиру

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

На платформе "Федресурс" вновь выставлена на продажу квартира, принадлежащая дочери Андрея Гладикова, экс-руководителя группы компаний "Камская Долина" в Пермском крае.

Фото: https://www.freepik.com Аукцион

В качестве лота представлена трехкомнатная квартира, расположенная по адресу: ул. Краснова, 30, общей площадью 195,1 квадратных метра. Начальная стоимость объекта — 29,7 миллиона рублей. Аукцион запланирован на 25 октября 2025 года. Первоначально квартира оценивалась в 33 миллиона рублей, но предыдущие торги не состоялись из-за отсутствия участников.

Андрей Гладиков, ранее занимавший пост генерального директора девелоперской компании "Камская долина", был признан банкротом в 2019 году по инициативе Сбербанка. Сумма его долгов составляет 1,46 миллиарда рублей. Задолженность самой компании превышала 1 миллиард рублей. Алевтина Романова, бывший председатель совета директоров холдинга, также выступала поручителем по кредитным обязательствам, согласно РБК.

Уточнения

Публичные торги Торги́ публи́чные — это продажа имущества или заключение договора подряда или договора об оказании услуг посредством вызова желающих принять участие в торгах.



