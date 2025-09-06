Белорусский крипто-феникс: Лукашенко даёт зелёный свет новому финансовому чуду

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, выразил поддержку концепции создания криптобанка на территории республики.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство БелТА.
Инициатива по проведению эксперимента по созданию криптобанка в стране была представлена президенту первым заместителем председателя правления Национального банка Александром Егоровым на совещании 5 сентября, сообщает агентство. По словам Егорова, президент в целом одобрил данное предложение.
Решения, необходимые для обеспечения понятного функционирования криптобанка для потенциальных инвесторов, должны быть приняты на уровне президента. Кроме того, гарантии работы банка должны исходить от государства и быть заверены лично президентом в форме указа, пояснил Егоров.
Уточнения
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.
