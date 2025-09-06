Нефтяная интрига: Норвегия ставит России шах и мат

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Власти Норвегии объявили о снижении предельной стоимости российской нефти с 60 долларов (4,9 тыс. руб.) до 47,6 доллара (3,9 тыс. руб.) в соответствии с новыми санкционными мерами, введёнными Европейским союзом против России.

Фото: commons.wikimedia.org by Ural-66, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вагоны с нефтью

Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном норвежским правительством 5 сентября.

В документе подчеркивается, что теперь максимальная стоимость российской сырой нефти ограничена суммой в 47,6 доллара за баррель, ранее составлявшей 60 долларов.

Кроме того, вводится запрет не только на покупку российской нефти и нефтепродуктов по ценам, превышающим установленный лимит, но и на предоставление посреднических услуг, а также на осуществление любой биржевой и транспортной деятельности, связанной с реализацией нефти по цене выше потолка, согласно РБК.

Уточнения

Лимит (лат limes (limitis) — граница (предел); норма, в пределах которой разрешено пользоваться чем-либо, расходовать что-либо) — это средство управления определёнными формами принимаемого риска.

