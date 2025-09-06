42% скачок: экспорт нефти из Азово-Черноморского бассейна достиг пика

В последнюю неделю августа экспорт нефти из российских портов Азово-Черноморского бассейна продемонстрировал значительный рост.
Объём отгрузок вырос на 42%, достигнув пикового значения с начала летнего периода — 87 тыс. тонн в день.
По информации, предоставленной Центром ценовых индексов, два судна класса Aframax вышли из Новороссийска, направляясь в Индию. Кроме того, одно судно типа Suezmax с дедвейтом в 135 тысяч тонн взяло курс на Турцию.
Эксперты объясняют увеличение объёмов экспортных поставок стремлением Индии получить более привлекательные цены на российскую нефть, а также давлением на ключевых импортёров, согласно "Ъ".
Уточнения
Экспорт (уст. вывоз, отпускная торговля) — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
Осень 2025 начинается с эффектного возвращения: сапоги-мушкетёры снова в игре. Рассказываем, как они эволюционировали и с чем носить, чтобы выглядеть на миллион.