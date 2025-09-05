ДОМ.РФ сигнализирует: ИЖС — новая реальность рынка недвижимости

По данным ДОМ. РФ, за первые семь месяцев текущего года индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) заняло доминирующую позицию, составив 71% от общего объема введенного в эксплуатацию жилья в России.
Как подчеркнули в организации, ИЖС в настоящее время играет ключевую роль в развитии строительного сектора. По результатам заседания комитета Ассоциации банков России, посвященного ипотечному кредитованию и финансированию строительства, доля частных домов достигла 71% от всего жилья, введенного в стране за первые семь месяцев 2025 года.
Представители компании также отметили значительный потенциал для дальнейшего роста сегмента, так как около 5 миллионов семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия, отдают предпочтение именно индивидуальным домам. Однако существуют определенные препятствия, сдерживающие этот рост.
По словам директора по развитию жилищной сферы ДОМ. РФ Евгения Квасенкова, основными проблемами являются недостаток финансовых ресурсов и опасения, связанные с возможным неисполнением обязательств подрядчиками, пишет "Интерфакс — Россия".
Уточнения
Догово́р подря́да — соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определённую работу и сдать её результат заказчику, а последний обязуется принять результат работы и оплатить его.
