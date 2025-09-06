Цепная реакция: почему конфискация российских активов опасна для всей Европы

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево предупредил о серьёзных последствиях возможной конфискации замороженных активов России.

По его словам, такие действия способны подорвать доверие к евро и вызвать "ужасающий системный шок" на финансовых рынках ЕС.

Позицию бельгийского министра поддержали другие европейские политики. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил отсутствие необходимой юридической базы для конфискации.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер выразил опасения, что подобные меры могут спровоцировать отток капитала из стран Евросоюза. Канцлер Германии Фридрих Мерц также разделил эти опасения, пишет ТАСС.

Эксперты указывают, что односторонняя конфискация суверенных активов создаст опасный прецедент и может привести к долгосрочной потери доверия к европейской валюте.

Ситуация демонстрирует растущие разногласия внутри ЕС относительно дальнейших действий в отношении замороженных российских активов.

