Торговый капкан скоро захлопнется: Польша предупреждает о роковом соглашении Евросоюза

Экс-министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сравнил планируемое торговое соглашение между Еврокомиссией и странами MERCOSUR с проектом "Северный поток — 2" по масштабу последствий. Он подчеркнул, что условия производства в Южной Америке значительно отличаются от европейских стандартов, об этом пишет EADaily.

Дешёвая продукция из стран Южной Америки

Телус выразил опасение, что европейские и польские фермеры окажутся не в состоянии конкурировать с более дешёвой продукцией из Южной Америки. По его мнению, председатель Еврокомиссии, оставаясь представителем немецкой политики, стремится поддержать немецкую промышленность, открывая для неё рынки Южной Америки.

Лицемерие со стороны ЕС

Ранее еще один бывший министр сельского хозяйства Польши также выразил несогласие с данным торговым соглашением. Ян Кшиштоф Ардановский заявил, что это является проявлением лицемерия со стороны Еврокомиссии, которая использует экологическую риторику в собственных интересах. Он отметил, что когда речь идет о давлении на европейских фермеров, экологические проблемы выходят на первый план, но когда дело касается интересов крупных корпораций в Латинской Америке, вопросы экологии игнорируются.

Уточнения

Mercosur — общий рынок стран Южной Америки, экономическое и политическое соглашение между Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем (членство было приостановлено, основываясь на договоре от 29 июня 2012 до апреля 2013 года), Боливией (стала полноправным членом 8 июля 2024 года) и Венесуэлой (членство принято в июле 2012 и приостановлено 5 августа 2017).

