Тайна сделки 2ГИС: сколько могли заплатить за акции компании

Создатель сервиса навигации 2ГИС Александр Сысоев реализовал свою долю в компании ООО "Дубльгис" и вышел из бизнеса.
Продажа была оформлена 28 июля, и, согласно данным СПАРК, уже 1 августа в состав компании вошли четыре новых юридических лица. Официальная сумма сделки и имя приобретателя не разглашаются. Источники издания сообщают, что доля Сысоева была приобретена структурой, связанной со "Сбером".
Аналитики оценивают стоимость 25% акций компании в пределах от 5,5 до 14 миллиардов рублей. Однако, если существовал опцион с заранее установленными условиями, итоговая сумма могла отличаться от рыночной.
Сысоев основал 2ГИС в Новосибирске в 1999 году. В 2020 году Сбербанк уже приобрел 71,94% "Дубльгиса" через свою дочернюю компанию ООО "Цифровые активы". Дополнительные 3% перешли к совместному предприятию Сбербанка и Mail. ru Group (ныне VK), а 25% остались в распоряжении основателей и руководства, согласно Forbes.
Уточнения
2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.
