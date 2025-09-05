Тайна сделки 2ГИС: сколько могли заплатить за акции компании

Создатель сервиса навигации 2ГИС Александр Сысоев реализовал свою долю в компании ООО "Дубльгис" и вышел из бизнеса.

Новые собственники

Продажа была оформлена 28 июля, и, согласно данным СПАРК, уже 1 августа в состав компании вошли четыре новых юридических лица. Официальная сумма сделки и имя приобретателя не разглашаются. Источники издания сообщают, что доля Сысоева была приобретена структурой, связанной со "Сбером".

Стоимость акций

Аналитики оценивают стоимость 25% акций компании в пределах от 5,5 до 14 миллиардов рублей. Однако, если существовал опцион с заранее установленными условиями, итоговая сумма могла отличаться от рыночной.

Сысоев основал 2ГИС в Новосибирске в 1999 году. В 2020 году Сбербанк уже приобрел 71,94% "Дубльгиса" через свою дочернюю компанию ООО "Цифровые активы". Дополнительные 3% перешли к совместному предприятию Сбербанка и Mail. ru Group (ныне VK), а 25% остались в распоряжении основателей и руководства, согласно Forbes.

Уточнения

2ГИС (также 2GIS; произн. двагис) — название выпускающегося с 1999 года электронного справочника с картами городов и фирменное наименование компании-разработчика ООО «ДубльГИС» (до ребрендинга в 2011 году справочник также назывался «ДубльГИС»). В арабоязычных странах справочник носит название Urbi.



