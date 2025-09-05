Возвращение модных гигантов: почему бренды Uniqlo и Zara снова интересуются Россией

В России вновь активизировались обсуждения о потенциальном возвращении зарубежных брендов одежды.
Причиной стали заявки, поданные в Роспатент на регистрацию торговых марок Uniqlo и Zara, от управляющих организаций из Японии и Испании. Эти компании приостановили свою деятельность на российском рынке весной 2022 года.
По мнению Михаила Беляева, члена экспертного совета Института фондового рынка и управления и кандидата экономических наук, иностранные бренды товаров широкого потребления проявляют явный интерес к возвращению в Россию, поскольку видят в ней перспективный рынок сбыта, пишет Общественная Служба Новостей.
Экономист подчеркнул, что после ухода западных компаний сегмент одежды на российском потребительском рынке не был полностью заполнен не из-за недостатка производственных мощностей, а из-за недостаточного опыта отечественных компаний в продвижении своей продукции.
Эксперт считает, что российские производители не уделяют должного внимания рекламе и развитию своих брендов. В результате сложилась ситуация, когда иностранные компании уверены, что смогут успешно реализовывать свою продукцию в России, предложив относительно качественную и доступную одежду для широкого круга потребителей.
Уточнения
Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.
Правильный макияж способен визуально изменить разрез глаз. Разберём, что подойдёт именно для вас — и что категорически противопоказано.