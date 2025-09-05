Возвращение модных гигантов: почему бренды Uniqlo и Zara снова интересуются Россией

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В России вновь активизировались обсуждения о потенциальном возвращении зарубежных брендов одежды.

Регистрация торговых марок

Причиной стали заявки, поданные в Роспатент на регистрацию торговых марок Uniqlo и Zara, от управляющих организаций из Японии и Испании. Эти компании приостановили свою деятельность на российском рынке весной 2022 года.

Перспективный рынок

По мнению Михаила Беляева, члена экспертного совета Института фондового рынка и управления и кандидата экономических наук, иностранные бренды товаров широкого потребления проявляют явный интерес к возвращению в Россию, поскольку видят в ней перспективный рынок сбыта, пишет Общественная Служба Новостей.

Экономист подчеркнул, что после ухода западных компаний сегмент одежды на российском потребительском рынке не был полностью заполнен не из-за недостатка производственных мощностей, а из-за недостаточного опыта отечественных компаний в продвижении своей продукции.

Умеют реализовывать свою продукцию

Эксперт считает, что российские производители не уделяют должного внимания рекламе и развитию своих брендов. В результате сложилась ситуация, когда иностранные компании уверены, что смогут успешно реализовывать свою продукцию в России, предложив относительно качественную и доступную одежду для широкого круга потребителей.

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
