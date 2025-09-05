Тёмные времена для солнечной энергетики в Польше: компании увольняют сотрудников

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Поляки резко снизили установку бытовых солнечных панелей. Многие компании терпят убытки и даже увольняют сотрудников, пишет EADaily.

Солнечные панели
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Солнечные панели

Бывший министр климата и окружающей среды Анна Лукашевска-Тшечаковска отмечает, что ранее такие программы были важным приоритетом для правительства, но после смены власти они потеряли свою актуальность. 

Производитель солнечных панелей в Польше Polenergia сообщил, что в первом полугодии 2025 года их доходы от продаж сократились более чем на треть — с 113,22 млн злотых до 72,21 млн злотых. При этом установки солнечных панелей снизились на 39,8%, достигнув 11,3 МВт.

Другой производитель Columbus Energy также не обошелся без последствий. В своём отчете они указали на сокращения: если на 31 марта 2025 года в Columbus работало 295 человек, то годом ранее их было 319.

Уточнения

Со́лнечная фотоэлектри́ческая пане́ль (или фотоэлектрический мо́дуль) — устройство, преобразующее солнечный свет непосредственно в электрическую энергию.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
