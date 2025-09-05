Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Прошедшим летом (с июня по август 2025 года) компании в России заметно увеличили требования к кандидатам: на целых 66% чаще в вакансиях стали указывать необходимость умения работать с искусственным интеллектом.

Мужчина у ноутбука
Фото: unsplash.com by JESHOOTS.COM jeshoots, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина у ноутбука

Соискатели, обладающие знаниями в области нейросетей, получают на 18% больше, чем год назад, пишут Известия.

Сферы с наибольшим спросом

Наибольшее количество вакансий с таким требованием размещают в финансовой отрасли, а также в маркетинге, рекламе, PR, IT-сфере.

Кто особенно нуждается в навыках ИИ?

  • Менеджеры по продажам активно используют нейросети для автоматизации рутинных задач, например, заполнение CRM, автоответы в чатах и подготовка персонализированных предложений.
  • Маркетологи ищут специалистов, способных анализировать клиентские данные, создавать контент и настраивать рекламу.
  • ИТ-сектор тоже не остался в стороне: здесь нейросети помогают с вычислениями, аналитикой больших данных и обучением языковых моделей.

Обязательные навыки

Как отмечает директор HR-Tech в "Авито" Дмитрий Королев, искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные задачи, что освобождает время для более творческих и стратегических задач. Знание ИИ становится не просто "плюсом", а почти обязательным навыком для многих профессий.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
