Нейросети решают всё? Компании бьются за специалистов с ИИ навыками

Прошедшим летом (с июня по август 2025 года) компании в России заметно увеличили требования к кандидатам: на целых 66% чаще в вакансиях стали указывать необходимость умения работать с искусственным интеллектом.
Соискатели, обладающие знаниями в области нейросетей, получают на 18% больше, чем год назад, пишут Известия.
Наибольшее количество вакансий с таким требованием размещают в финансовой отрасли, а также в маркетинге, рекламе, PR, IT-сфере.
Как отмечает директор HR-Tech в "Авито" Дмитрий Королев, искусственный интеллект помогает автоматизировать рутинные задачи, что освобождает время для более творческих и стратегических задач. Знание ИИ становится не просто "плюсом", а почти обязательным навыком для многих профессий.
Уточнения
Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
