Четыре тонны золота в год: Приангарье вступает в новую эру добычи

Экономика

В Бодайбинском районе заработал новый горно-обогатительный комбинат (ГОК) "Светловский" компании "Высочайший" (GV Gold). Это событие стало важной вехой для региона, где золото давно играет стратегическую роль.

Технологический запуск

Правительство Иркутской области объявило о начале работы золотоизвлекательной фабрики на одноименном месторождении. Проект был реализован всего за 2,5 года, что по меркам отрасли считается рекордным сроком.

"В Иркутской области произведен технологический запуск золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светловский" АО "Высочайший". После выхода на проектную мощность в 2026 году на предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды в год и производить до четырех тонн золота", — говорится в официальном сообщении.

Развитие и перспективы

На территории Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка. Её цель — наращивание минерально-сырьевой базы, что позволит увеличить объёмы добычи в будущем.

По словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, проект "Светловский" включен в стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Иркутская область — лидер в России по запасам золота, на территории региона располагаются более 30% от общероссийского показателя. В последние годы Приангарье интенсивно наращивает потенциал золотодобычи", — подчеркнул он.

Поддержка государства

Для реализации проекта компания "Высочайший" заключила с Минэкономразвития и правительством региона соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Это обеспечило:

  • неизменность законодательства и условий ведения бизнеса на весь срок действия соглашения;
  • частичное возмещение затрат на создание инфраструктуры.

В рамках проекта компания инвестировала в строительство вахтового посёлка, объектов переработки и вспомогательных сооружений.

Вклад в экономику и социальную сферу

Запуск нового ГОКа стал драйвером развития региона:

  • построено 112 км автодорог;
  • проведена волоконно-оптическая линия связи и линия электропередачи;
  • обеспечены сотовая и беспроводная интернет-связь.

За десять лет объём инвестиций в социально-экономическое развитие Приангарья превысит 30 млрд рублей. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней составят порядка 10 млрд рублей.

Стратегическое значение

Проект укрепляет позиции Иркутской области как одного из главных золотодобывающих центров России. Кроме того, он открывает новые рабочие места, повышает инвестиционную привлекательность Бодайбинского района и создает условия для развития местной инфраструктуры.

АО "Высочайший" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний страны, его активы расположены в Иркутской области и Якутии.

Уточнения

Го́рно-обогати́тельный комбина́т (сокращённо ГОК) — комплексное горное предприятие по добыче и переработке твёрдых полезных ископаемых. 

Сиби́рь — обширный природный и исторический регион в Северной Азии, ограниченный с запада — Уральскими горами, с востока — водораздельными хребтами, разделяющими бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов (исторически — Тихим океаном), с севера — Северным Ледовитым океаном, с юга — государственной границей России. Большей частью вошла в состав России в XVI—XVIII веках и составляет в XXI веке её Азиатскую часть. 

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
