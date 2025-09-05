Заброшенное золото отходов: почему Башкирия предлагает раздать хвостохранилища за рубль

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:53
Экономика

Что делать с заброшенными хвостохранилищами и отвалами горнодобывающей промышленности? Этот вопрос давно стоит остро в Башкирии. На инвестиционном форуме "Зауралье" в Сибае министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов предложил радикальное решение: передавать такие объекты инвесторам напрямую, без аукционов, но с обязательством их рекультивации.

Карьерные захоронения
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Карьерные захоронения

В чём проблема

Сегодня хвостохранилища и отвалы в большинстве случаев числятся на балансе предприятий. Из-за этого процедура передачи инвестору усложняется, а сами работы по рекультивации становятся дороже.

"У нас довольно много хвостохранилищ, старых отвалов, которые не используются, но по большей части ставятся на баланс. Мы понимаем, что там есть содержание полезных ископаемых, но мы хотели бы выйти с инициативой в Роснедра, чтобы именно такие объекты, которые описаны, передавались инвесторам без торгов и постановки на баланс", — отметил Фазылов, что речь идёт о старых объектах, которые давно не эксплуатируются.

Реальные примеры

Министр рассказал о случае в Сибае, где инвестор заключил соглашение по хвостохранилищу местного ГОКа, взяв на себя обязательство ликвидировать отходы. Но оказалось, что объект стоит на балансе. В итоге компания заплатила "внушительную" сумму на аукционе и теперь должна готовить проект разработки месторождения.

"Хотя мы предполагали, что неиспользуемое хвостохранилище можно будет передать инвестору условно за один рубль, чтобы он решил проблему рекультивации", — пояснил Фазылов.

Почему это важно

Ликвидация подобных объектов — сложная технологическая задача. Она влияет не только на экологию региона, но и на социальную сферу. По словам министра, сегодня в нормативных документах есть дисбаланс, который мешает оперативно решать проблему.

Форум "Зауралье"

Мероприятие проходит в Сибае с 4 по 6 сентября под девизом "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторы — Агентство стратегических инициатив и правительство Башкортостана.

В числе участников — представители федеральных и региональных органов власти, российские и зарубежные предприниматели, инвесторы и эксперты. Ожидается визит генерального директора АНО "АСИ" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета WCC Саада аль-Каддуми.

ТАСС выступает генеральным информационным партнёром форума.

Уточнения

Хвостохранилище — комплекс специальных сооружений и оборудования, предназначенный для хранения или захоронения радиоактивных, токсичных и других отвальных отходов обогащения полезных ископаемых (такие отходы именуют хвостами). 

Отхо́ды — вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые перерабатываются, утилизируются или захораниваются.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
