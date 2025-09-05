Работа мечты существует: топ самых высокооплачиваемых профессий в Ростовской области

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

В Ростовской области специалисты могут зарабатывать в шесть раз больше, чем в среднем по донской столице.

Мужчина подписывает документы
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина подписывает документы

Управляющий стоматологической клиникой

На первом месте — управляющий стоматологической клиникой. Заработная плата за эту должность впечатляет до 500 тыс. рублей. Кандидат должен иметь минимум трехлетний опыт и будет отвечать за координацию работы медцентра и контроль ключевых показателей. Также ему придётся взаимодействовать с HR для формирования и обучения штата, пишет rostovgazeta.ru.

Главный энергетик

На втором месте — главный энергетик с зарплатой 300 тысяч рублей (до вычета налогов). Опыт работы на инженерно-технических и руководящих должностях должен составлять не менее пяти лет. Специалист будет руководить организацией и планировать работы энергетических цехов.

 Ведущий экономист по управленческому учёту

Следом идет ведущий экономист, который сможет зарабатывать от 250 тысяч рублей. Он будет заниматься финансовой и управленческой отчетностью, контролем казначейских операций и анализом доходов и расходов. Кандидат должен иметь высшее экономическое образование и опыт работы не менее трёх лет в крупной компании.

Заместитель гендиректора и энергетик

Заместителю гендиректора и энергетику предлагают зарплату по 200 тысяч рублей. Эти должности также входят в пятёрку самых высокооплачиваемых в регионе.

Senior Flutter Developer и гендиректор

На шестом и седьмом местах находятся senior flutter developer и гендиректор, за которые предлагают по 200 тысяч рублей до вычета налогов. Senior flutter developer будет заниматься разработкой приложения для электронной коммерции. 

Уточнения

Нало́г — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и муниципальных образований.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
