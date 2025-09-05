Так ли выгодна рассрочка? Ловушка, о которой вы не подозреваете

Бесплатные рассрочки, предлагаемые банками, не всегда так выгодны, как кажутся на первый взгляд. Об этом Pravda.Ru рассказал инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков.

Эксперт пояснил, что рассрочка часто сопровождается ограничениями: бонусы по другим картам, такие как кэшбэк или беспроцентный период, могут аннулироваться. Основной доход банка в таких схемах формируется за счет комиссии, которую оплачивает магазин или поставщик услуг при использовании банковской карты.

"Даже если рассрочка кажется бесплатной, банк получает прибыль через эквайринг и оборот средств клиентов, которые находятся в его распоряжении. Основная финансовая выгода проявляется, когда клиент не вносит платеж вовремя — тогда применяются высокие проценты", — отметил Моженков.

Он добавил, что часто магазины предоставляют скидки, часть которых используется для организации рассрочки, поэтому льгота по платежам формируется не за счет банка, а за счет первоначальной скидки на товар.

"Кредитная карта при грамотном использовании с учетом льготного периода может оказаться выгоднее рассрочки. Важно заранее изучать условия и планировать платежи", — подчеркнул эксперт.