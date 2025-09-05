Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Триллион для Маска: Tesla поставила условия

Экономика

Совет директоров Tesla предложил новый пакет оплаты, который может превратить гендиректора Илона Маска в первого в мире триллионера.

Илон Маск
Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Илон Маск

Если ему удастся выполнить амбициозные корпоративные цели, его состояние существенно увеличится.

Что нужно для успеха?

Как сообщает New York Times, Маску потребуется в восемь раз увеличить рыночную стоимость акций Tesla за следующее десятилетие, чтобы получить всю сумму пакета. На данный момент его состояние превышает 400 миллиардов долларов, и новая зарплата может прибавить еще 900 миллиардов, если рыночная стоимость компании вырастет с 1,1 триллиона до 8,5 триллиона долларов. Это будет рекордное вознаграждение для руководителя в истории.

Временные рамки и амбициозные задачи

Маску придётся работать в Tesla не менее 7,5 лет, чтобы обналичить хотя бы одну акцию, и 10 лет для получения полной суммы. Ему предстоит справиться с множеством сложных задач, включая запуск миллиона автономных такси и человекоподобных роботов, а также более чем 24-кратный рост прибыли.

Позиция совета директоров

По словам Робин Денхолм и Кэтлин Уилсон-Томпсон из совета директоров, удержание и мотивация Илона имеют критическое значение для выполнения этих задач и достижения статуса самой дорогой компании в истории.

Критика и опасения

Однако этот щедрый план заработка может вызвать критику со стороны инвесторов, которые считают его чрезмерным вознаграждением. Некоторые утверждают, что Маск работал неэффективно и его действия иногда вредили компании. Для одних он — гений, для других — опасный олигарх.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
