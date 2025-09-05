Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС

Банк России опубликовал рекомендации для граждан, как избежать блокировки карт и счетов при проведении переводов. Регулятор подчеркивает, что даже законопослушные клиенты могут столкнуться с ограничениями из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства или случайного участия в сомнительных операциях.

Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги

Основные рекомендации для граждан

Что не следует делать

Не переводить деньги незнакомым лицам, особенно по просьбе через мессенджеры или соцсети.

Не возвращать ошибочно поступившие средства самостоятельно — только через банк.

Не передавать третьим лицам банковские карты или доступ к онлайн-банку.

Что рекомендуется

Указывать назначение платежа при переводах, чтобы банк мог идентифицировать операцию. Избегать использования:

пиратских сайтов;

нелегальных онлайн-казино;

анонимных криптообменников.

3. Своевременно уведомлять банк при изменении персональных данных.

Действия при блокировке счёта

В случае ограничения доступа к счету банк обязан сообщить причину блокировки и порядок её снятия.

Если ограничение связано с антиотмывочным законодательством (115-ФЗ), нужно запросить в банке детализацию причин и подготовить подтверждающие документы.

При блокировке по закону о противодействии финансовым преступлениям (161-ФЗ) можно обратиться в любой банк обслуживания или подать жалобу в Банк России через интернет-приёмную.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

