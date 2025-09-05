Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Банк России опубликовал рекомендации для граждан, как избежать блокировки карт и счетов при проведении переводов. Регулятор подчеркивает, что даже законопослушные клиенты могут столкнуться с ограничениями из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства или случайного участия в сомнительных операциях.

Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги
Фото: money.yandex.ru by ООО Яндекс.Деньги, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банковская карта электронного кошелька Яндекс.Деньги

Основные рекомендации для граждан

Что не следует делать

  • Не переводить деньги незнакомым лицам, особенно по просьбе через мессенджеры или соцсети.
  • Не возвращать ошибочно поступившие средства самостоятельно — только через банк.
  • Не передавать третьим лицам банковские карты или доступ к онлайн-банку.

Что рекомендуется

  1. Указывать назначение платежа при переводах, чтобы банк мог идентифицировать операцию.
  2. Избегать использования:
  • пиратских сайтов;
  • нелегальных онлайн-казино;
  • анонимных криптообменников.

3. Своевременно уведомлять банк при изменении персональных данных.

Действия при блокировке счёта

В случае ограничения доступа к счету банк обязан сообщить причину блокировки и порядок её снятия.

Если ограничение связано с антиотмывочным законодательством (115-ФЗ), нужно запросить в банке детализацию причин и подготовить подтверждающие документы.

При блокировке по закону о противодействии финансовым преступлениям (161-ФЗ) можно обратиться в любой банк обслуживания или подать жалобу в Банк России через интернет-приёмную.

Уточнения

Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
