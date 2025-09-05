Хитрый лайфхак от Центробанка: как переводить деньги и не попасть под подозрение ФНС

Банк России опубликовал рекомендации для граждан, как избежать блокировки карт и счетов при проведении переводов. Регулятор подчеркивает, что даже законопослушные клиенты могут столкнуться с ограничениями из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства или случайного участия в сомнительных операциях.
3. Своевременно уведомлять банк при изменении персональных данных.
В случае ограничения доступа к счету банк обязан сообщить причину блокировки и порядок её снятия.
Если ограничение связано с антиотмывочным законодательством (115-ФЗ), нужно запросить в банке детализацию причин и подготовить подтверждающие документы.
При блокировке по закону о противодействии финансовым преступлениям (161-ФЗ) можно обратиться в любой банк обслуживания или подать жалобу в Банк России через интернет-приёмную.
Уточнения
Денежный перевод — перемещение денег от одного лица к другому через платёжную систему без непосредственной передачи наличных денежных знаков из рук в руки.
