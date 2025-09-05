В рамках программы Приоритет-2030 при участии Газпромбанка создаются инновационные медицинские материалы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:07
Экономика

При поддержке Газпромбанка реализуется совместный проект Научно-исследовательского центра LIFT и Национального исследовательского технологического университета "МИСИС" (НИТУ "МИСИС") по разработке медицинских хирургических шовных материалов с постепенным высвобождением заключенных в них лекарственных средств.

Инновационное медицинское оборудование
Фото: Пресс-служба Газпромбанка
Инновационное медицинское оборудование

Речь идет о хирургических нитях и сетчатых эндопротезах, которые представляют собой полимерные материалы, модифицированные микро- и наноносителями с контролируемым и постепенным высвобождением лекарственных препаратов в зоне хирургического вмешательства. В зависимости от нанесенного лекарственного покрытия они могут обладать продолжительным антисептическим эффектом, противовоспалительным действием и ранозаживляющими свойствами.

В рамках проекта уже разработана эффективная технология производства различных полимерных медицинских хирургических материалов, но первым продуктом станут хирургические нити с антибактериальным покрытием и продолжительным антисептическим эффектом. Уже сейчас имеется прототип — линейка лабораторных образцов с экспериментально доказанной продолжительной (более 2 недель) бактерицидной эффективностью.

В рамках проекта также разработано и уже изготавливается уникальное производственное оборудование для нанесения лекарственных веществ на волокна. Оно находится на финальном этапе и планируется к запуску уже 9 октября 2025 года.

"Специалисты Университета МИСИС разработали уникальное оборудование для нанесения покрытий с лекарственными препаратами на хирургические нити. Установка создана в минимальные сроки, всего за 1.5 месяца, на ней уже получены первые модифицированные нити. Сейчас в МИСИС ведутся работы по изготовлению промышленного образца, который сможет увеличить количество выпускаемых нитей в 10 раз", — рассказал д. ф.-м.н. Федор Сенатов, директор Института биомедицинской инженерии НИТУ МИСИС.

"Наш опыт сотрудничества с МИСИС — яркий пример того, как должно происходить взаимодействие бизнеса и науки. Проект был блестяще реализован в сжатые сроки. Именно такие инициативы заслуживают максимальной поддержки, и мы открыты для дальнейшего сотрудничества. Для нас принципиально важно создать открытую информационную среду, для того, чтобы такие проекты своевременно могли найти партнеров для своих разработок", — прокомментировал заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Актуальность проекта

По экспертным оценкам ежегодно на устранение последствий инфекций в области хирургического вмешательства (ИОХВ) тратится порядка 300 млрд рублей, а по данным научных исследований инфекции в области хирургического вмешательства (ИОХВ) ассоциированы примерно с 77% послеоперационных летальных случаев (дополнительное научное исследование по теме). Использование шовных материалов с антибактериальными покрытиями приводит к снижению риска ИОХВ примерно на 28% (и это только в контексте антисептического эффекта). Также применение новых хирургических материалов с противовоспалительными и ранозаживляющими добавками существенно сократит срок послеоперационной реабилитации.

"Для нас принципиально важно, что речь идет о реальном продукте, который способен снизить риск послеоперационных осложнений и ускорить восстановление пациентов. Совместный проект нашего научного центра с "МИСИС" при поддержке Газпромбанка показывает, что медицина будущего начинается уже сегодня. Мы уверены, что наука должна служить людям, а технологии — помогать сохранять здоровье и жизни. Именно такие партнерства позволяют не просто создавать инновации, но и развивать саму медицину, ведь она касается каждого", — отметил генеральный директор Научно-исследовательского центра LIFT Михаил Насибулин.

Влияние на развитие отрасли

В РФ ограничено или отсутствует налаженное промышленное производство нитей и сетчатых эндопротезов со специализированными покрытиями. Отечественные компании вынуждены приобретать импортные волокна. Будет создано промышленное производство новых хирургических материалов и инициировано введение в медицинскую практику инновационных медицинских изделий, существенно ускоряющих и снижающих стоимость послеоперационной реабилитации пациентов.

Инновационные хирургические материалы приближают нас к новому уровню безопасности послеоперационной реабилитации и, что особенно важно, могут в перспективе сохранять жизни пациентов. Создавая материалы будущего уже сегодня, мы делаем процесс восстановления более безопасным, предсказуемым и качественным, а отечественную медицину — независимой и технологичной.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
