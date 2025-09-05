Успейте положить деньги под высокий процент: ставки по вкладам стремительно падают

В третьей декаде августа 2025 года максимальные ставки по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках России продолжили снижение, достигнув 15,7% годовых против 15,85% в начале месяца. Согласно данным мониторинга Банка России, снижение затронуло все сроки размещения средств.
Наиболее значительно уменьшились ставки по вкладам сроком от 91 до 180 дней — с 15,36% до 14,93% годовых.
Данная динамика обусловлена ожиданиями финансовых институтов смягчения денежно-кредитной политики.
Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанком на 2 процентных пункта 12 сентября 2025 года — до 16% годовых.
В мониторинг включены крупнейшие банки по объёму привлеченных средств населения, включая Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и другие системообразующие кредитные организации.
Уточнения
Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.