Европейский бизнес готов к возвращению: Путин анонсировал смену тренда на российском рынке

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил о заинтересованности европейских компаний в возвращении на российский рынок.

Фото: commons.wikimedia.org by Woctogen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Торговый центр Авиапарк

Несмотря на ранее принятые решения об уходе по политическим причинам, многие иностранные предприятия, понёсшие значительные финансовые потери, теперь рассчитывают возобновить деятельность при смягчении ограничений.

Путин отметил, что согласно имеющимся контактам с деловыми кругами, многие ждут отмены политических ограничений и готовы незамедлительно вернуться к работе в России.

Он также подчеркнул, что ряд компаний из стран, имеющих сложности в отношениях с Россией, продолжают вести бизнес через различные схемы и даже проявляют интерес к расширению сотрудничества, пишет ТАСС.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; русский язык заимствовал слово, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского), также предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

