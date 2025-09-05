Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сверхъестественные способности Шнурова: как он узнал о смерти Армани
Кортизол вниз, эндорфины вверх: как смех включает режим восстановления
Закрыть глаза живым и открыть рот мёртвым: фиванские гробницы раскрывают секреты бессмертия
Откройте для себя идеальный безалкогольный Virgin Colada — рецепт, который стоит попробовать
В рамках программы Приоритет-2030 при участии Газпромбанка создаются инновационные медицинские материалы
Там, где другие захлебнутся, Ford Ranger идёт дальше: предел испытаний удивил даже инженеров
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем

От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики

1:57
Экономика

Центральный банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, выделив четыре возможных сценария развития экономики.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Эксперты считают наиболее вероятным базовый сценарий, который предполагает постепенное замедление инфляции при сохранении умеренного экономического роста.

Базовый сценарий

Согласно основному прогнозу, инфляция продолжит снижаться благодаря уже принятым мерам по ужесточению денежно-кредитной политики. Ключевая ставка, достигшая 21% в октябре 2024 года, будет постепенно снижаться, начиная с лета 2025 года.

Экономический рост останется умеренным, но инвестиционная активность сохранится на высоком уровне из-за государственной поддержки приоритетных отраслей, пишут "Известия".

Альтернативные варианты

Дезинфляционный сценарий предполагает более быстрое снижение инфляции до 3-4% уже в 2026 году, что позволит ЦБ активнее снижать ключевую ставку.

Проинфляционный вариант, напротив, предвидит сохранение повышенной инфляции на уровне 4-5% из-за усиления протекционистских мер и роста внутреннего спроса.

Наиболее тревожный рисковый сценарий предусматривает ухудшение внешних условий, что может привести к всплеску инфляции до 10-12% и необходимости повторного ужесточения денежно-кредитной политики. В этом случае потребуется трансформация бюджетного правила и принятие дополнительных мер для стабилизации экономики.

Аналитики подчеркивают, что реализация того или иного сценария будет зависеть как от внешних факторов (геополитическая обстановка, санкционное давление), так и от эффективности внутренней экономической политики.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Еда и рецепты
Банка витаминов на зиму: варенье из винограда с густым сиропом и сочными ягодами
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Красота и стиль
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Садоводство, цветоводство
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Популярное
Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали

Осень — время обновления гардероба. Узнайте, почему челси идеальная обувь для межсезонья и как выбрать идеальную пару для вашего стиля.

Сапоги уходят в тень: стильные девушки массово меняют их на обувь, которую раньше недооценивали
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
Олимпийское золото ушло с молотка: почему Грег Луганис продал награды и уехал из США
Санкции сработали: химпром Германии упал до уровня 1991 года
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Не дождётесь — сгниёт, сорвёте рано — разочаруетесь: идеальный момент сбора тыквы, о котором знают не все
Возвращение из лихих 90-х: бьюти-хит, который делает губы сочнее любых инъекций
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Последние материалы
Забудьте про идеальные локоны: 5 укладок скандинавских красавиц для тех, кто не боится смелых решений
Подготовка сада к зиме без лишних затрат: дешёвые материалы из дома спасают не хуже магазинных
Миллион путешественников в год: один остров превратится в ворота между Россией и Китаем
От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики
Машина мечты или ловушка? Как автосалоны обманывают покупателей
Тело сдаёт позиции уже через 2 недели — вот что происходит с мышцами без тренировок
Кажется мелочью — а на деле сокращает жизнь: привычки, которые вредят собакам
Тепло под ногами и гармония в интерьере: как не ошибиться с размером ковра
Ну не гады? Юрий Лоза поражён хитрой ловушкой, которую мошенники устроили его зрителям
Юрий Слюсарь: Ростовская область сделает ставку на высокотехнологичное производство и инвестиции для пополнения бюджета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.