От жёсткой посадки к мягкому снижению: названы четыре сценария развития российской экономики

Центральный банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2026-2028 годы, выделив четыре возможных сценария развития экономики.

Эксперты считают наиболее вероятным базовый сценарий, который предполагает постепенное замедление инфляции при сохранении умеренного экономического роста.

Базовый сценарий

Согласно основному прогнозу, инфляция продолжит снижаться благодаря уже принятым мерам по ужесточению денежно-кредитной политики. Ключевая ставка, достигшая 21% в октябре 2024 года, будет постепенно снижаться, начиная с лета 2025 года.

Экономический рост останется умеренным, но инвестиционная активность сохранится на высоком уровне из-за государственной поддержки приоритетных отраслей, пишут "Известия".

Альтернативные варианты

Дезинфляционный сценарий предполагает более быстрое снижение инфляции до 3-4% уже в 2026 году, что позволит ЦБ активнее снижать ключевую ставку.

Проинфляционный вариант, напротив, предвидит сохранение повышенной инфляции на уровне 4-5% из-за усиления протекционистских мер и роста внутреннего спроса.

Наиболее тревожный рисковый сценарий предусматривает ухудшение внешних условий, что может привести к всплеску инфляции до 10-12% и необходимости повторного ужесточения денежно-кредитной политики. В этом случае потребуется трансформация бюджетного правила и принятие дополнительных мер для стабилизации экономики.

Аналитики подчеркивают, что реализация того или иного сценария будет зависеть как от внешних факторов (геополитическая обстановка, санкционное давление), так и от эффективности внутренней экономической политики.

