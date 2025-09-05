Экоальянс: Газпромбанк и Аэрофлот запускают углеродные инициативы

"Аэрофлот" и "Газпромбанк" намерены развивать совместные проекты в области компенсации углеродного следа.

Фото: Пресс-служба Газпромбанка Подписание соглашения о сотрудничестве между Аэрофлотом и Газпромбанком

Соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума подписали первый заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции и финансам Андрей Чиханчин и заместитель председателя правления АО "Газпромбанк" Дмитрий Зауэрс.

В рамках партнёрства банк и авиакомпания намереваются развивать практику добровольной компенсации углеродного следа пассажирами с использованием единиц от российских климатических проектов. Это может стать дополнительным инструментом поддержки низкоуглеродных технологий отечественных предприятий, сохранения и восстановления природных экосистем и биоразнообразия России.

Важным направлением сотрудничества станет работа по повышению осведомлённости клиентов и широкой общественности в вопросах климатической повестки и развития углеродных рынков.

"Соглашение с крупнейшей российской авиакомпанией — это значимое событие для развития экологических инициатив нашего банка. Совместный проект позволит не только предложить рынку инновационные решения, но и направить средства на поддержку реальных проектов в России, направленных на развитие эффективных технологий, сохранение и восстановление экосистем", — отметил заместитель председателя правления "Газпромбанка" Дмитрий Зауэрс.

"Для "Аэрофлота" крайне важно внедрять экологически ответственные решения. Взаимодействие с "Газпромбанком" позволит нам объединить экспертизу для создания инновационных решений, отвечающих глобальным отраслевым и экологическим трендам и способствующих улучшению качества окружающей среды и развитию низкоуглеродных технологий в нашей стране", — прокомментировал первый заместитель генерального директора Аэрофлота Андрей Чиханчин.

Справка

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноимённой Группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". Группа "Аэрофлот" — безусловный лидер российской гражданской авиации. В 2024 году Аэрофлот перевёз 30,1 млн пассажиров, а с учётом авиакомпаний Группы "Аэрофлот" — 55,3 млн.

"Аэрофлот" — одна из старейших авиакомпаний мира. Компания работает более 100 лет и является одним из наиболее узнаваемых российских брендов.

"Аэрофлот" вносит масштабный вклад в поддержку российского авиастроения, выступая стартовым и крупнейшим заказчиком отечественных магистральных пассажирских самолётов. Группа намеревается приобрести 339 воздушных судов отечественного производства.

"Аэрофлот" и компании группы следуют принципам устойчивого развития, решая важные социально-экономические задачи: обеспечение транспортной доступности городов и регионов России, трудоустройство граждан, профессиональное развитие сотрудников.

"Аэрофлот" постоянно расширяет внутрироссийскую маршрутную сеть, в том числе выполняет полёты между регионами страны минуя Москву, развивает социально ориентированные программы перевозки, реализует собственную программу "плоских тарифов" на рейсах в города Дальнего Востока и Калининграда.

"Газпромбанк" (Акционерное общество) — один из крупнейших универсальных финансовых институтов России, предоставляющий широкий спектр продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам, финансовым институтам, институциональным и частным инвесторам. Общее число точек продаж в России превышает 480. Банк также имеет представительства в Астане (Казахстан), Пекине (Китай), Улан-Баторе (Монголия), Нью-Дели (Индия) и Ташкенте (Узбекистан). В числе его клиентов — более 5 миллионов физических и порядка 196 тысяч юридических лиц.

Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики и занимает сильные позиции на отечественном и международном финансовых рынках, являясь одним из российских лидеров по организации и андеррайтингу выпусков корпоративных облигаций, управлению активами, в сфере частного банковского обслуживания, корпоративного финансирования и других областях инвестиционного банкинга.

Розничный бизнес также является стратегически важным направлением деятельности банка, и его масштабы последовательно увеличиваются. Частным клиентам предлагается полный набор услуг: банковские карты, вклады, потребительское и ипотечное кредитование, валютно-обменные операции, брокерское обслуживание и многое другое.

Банк является одним из технологических лидеров на российском финансовом рынке. За последние несколько лет был успешно реализован проект цифровой трансформации: перестроена IT-инфраструктура, внедрены новые сервисы для улучшения клиентского опыта, перезапущены дистанционные каналы обслуживания.

С момента основания в 1990 году Газпромбанк учитывает в собственной деятельности принципы устойчивого развития. В настоящее время банк обладает уникальной экспертизой во всех основных аспектах климатической и устойчивой повестки, а также является одним из лидеров рынка ответственного финансирования.