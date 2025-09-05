От слов к делу: власти решили навести порядок в системе снабжения Севера

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке представители власти анонсировали разработку законопроекта о введении административной ответственности за нарушение сроков доставки грузов в рамках Северного завоза.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Инициатива обусловлена многочисленными жалобами от жителей северных территорий на сбои в поставках жизненно важных товаров.

Приоритеты системы снабжения

Северный завоз охватывает 23 региона, включая труднодоступные области Дальнего Востока и Арктики. В перечне критически важных грузов — 158 наименований: от продуктов питания и медикаментов до топлива и материалов для ЖКХ.

Несмотря на принятый в 2023 году закон, до сих пор отсутствуют механизмы ответственности за срывы поставок, пишут "Известия".

Экономический контекст

Как отметили эксперты, уровень самообеспечения Дальнего Востока продовольствием составляет лишь 40% против общероссийских 90%. Особенно остро стоит вопрос с мясом (37%), молоком (51%) и овощами (томаты — 21%, огурцы — 61%).

Участники форума связали логистические проблемы с общеэкономической ситуацией. Глава Сбера Герман Греф указал на замедление роста ВВП и необходимость снижения ключевой ставки до 12% для стимулирования инвестиций.

Бизнес-сообщество ожидает шагов по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшем заседании ЦБ.

Уточнения

Се́верный заво́з — комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России и также в Северной Америке в Канаде, США (Аляске) и в Гренландии (Дании) основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) в преддверии зимнего сезона.

