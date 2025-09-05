Электроника в России рухнула в бездну: такого не было 30 лет

В России зафиксирован крупнейший обвал спроса на электронику за последние 30 лет — начиная с 1995 года, когда страна восстанавливалась после развала СССР.

Глава DNS Group Дмитрий Алексеев не раскрыл конкретные числовые показатели, но проблема, по его словам, кажется весьма серьёзной для развития бизнеса.

Алексеев отметил, что россияне теперь стоят перед выбором: либо покупать дорогую электронику, либо подождать, когда цены станут более доступными. По его словам, это основная проблема. При это он не упомянул ни слова о ключевой ставке, кадровом голоде и высоком курсе доллара, пишет РБК.

