Яичный парадокс: США начали импортировать яйца из России

В начале этого года США столкнулись с резким ростом цен на яйца из-за эпидемии птичьего гриппа.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ яйца

Чтобы стабилизировать ситуацию, страна решила увеличить импорт. Хотя цены на яйца уже несколько месяцев снижаются, по июльским данным они все еще были на 16,4% выше, чем год назад.

Чтобы решить проблему, США начали искать новые рынки для закупок. В июле этого года, как сообщает американская статистика, страна ввезла свежие куриные яйца из России на сумму 455 тысяч долларов! Это первая подобная поставка с начала 1992 года, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



