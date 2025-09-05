Новоселье отменяется? 30% новостроек в 2025 столкнулись с неожиданным препятствием

В 2025 году примерно 30% строящегося жилья будет сдано позже намеченных сроков.

Заместитель главы Минстроя РФ Никита Стасишин сообщил, что в проектных декларациях на этот год планировалось ввести в эксплуатацию 118 миллионов квадратных метров жилья, но сроки сдвинулись для 37,5 миллионов квадратов.

В прошлые годы средний показатель переносов составлял лишь 5,5 миллионов квадратов. Причины такой неприятной тенденции, по словам замминистра, включают недостаточное финансирование эскроу-счетов, повышение цен на стройматериалы и задержки с их поставками. Кроме того, нехватка рабочей силы тоже сыграла свою роль в замедлении строительства, пишет РИА Новости.

Эскроу-счёт (англ. escrow) — специальный условный счёт, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определённых обстоятельств или выполнения определённых обязательств.

