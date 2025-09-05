Не за горами реформа банкротства: Госдума близка к финалу — что нужно знать бизнесу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика

Законопроект о реформе института банкротства в России подходит к финалу своего согласования и скоро будет рассмотрен в Госдуме, как заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. и

Законопроект, который находится в Госдуме с мая 2021 года, вносит кардинальные изменения: вместо процедур наблюдения и финансового оздоровления будут введены реструктуризация долгов и конкурсное производство. Решетников подчеркивает, что реформа необходима для устойчивого экономического роста.

На сессии ВЭФ Александр Шендерюк-Жидков, первый замглавы комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, также отметил важность завершения работы над проектом для улучшения инвестиционного климата, согласно "Интерфаксу".

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
