Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту

Экономика

Правительство Бурятии, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "АпатитАгро" подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ рукопожатие

Это соглашение включает реализацию масштабного проекта по строительству обогатительной фабрики с проектной мощностью 14 миллионов тонн руды в год. В рамках проекта планируется проведение геологического изучения, подготовка технико-экономического обоснования и экологическая экспертиза.

Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, а это значит, что будет создано 600 новых рабочих мест. Апатитовый концентрат будет использоваться для производства удобрений. пишет ТАСС.

Уточнения

Апати́т (от греч. ἀπάτη «апати» — обман) — группа минералов класса фосфатов с химической формулой Ca 5 (PO 4 ) 3 (OH,F,Cl), основной компонент апатитовых руд, богатых фосфором (агрономические руды).

