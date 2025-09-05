Ошурковское месторождение станет центром притяжения: Бурятия готовится к экономическому взлёту

Правительство Бурятии, корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания "АпатитАгро" подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве по строительству рудника и обогатительной фабрики на Ошурковском месторождении апатитовых руд.
Это соглашение включает реализацию масштабного проекта по строительству обогатительной фабрики с проектной мощностью 14 миллионов тонн руды в год. В рамках проекта планируется проведение геологического изучения, подготовка технико-экономического обоснования и экологическая экспертиза.
Объём инвестиций в проект составит 63 миллиарда рублей, а это значит, что будет создано 600 новых рабочих мест. Апатитовый концентрат будет использоваться для производства удобрений. пишет ТАСС.
Уточнения
Апати́т (от греч. ἀπάτη «апати» — обман) — группа минералов класса фосфатов с химической формулой Ca5(PO4)3(OH,F,Cl), основной компонент апатитовых руд, богатых фосфором (агрономические руды).
