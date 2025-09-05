Вторичное жильё в моде: россияне штурмуют банки

После того как Центральный Банк России снизил ключевую ставку, на рынке ипотечного кредитования вторичного жилья наблюдается значительный подъём: число запросов на ипотеку увеличилось на 22,66% по сравнению с июлем.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ пара в помещении

Данную информацию предоставили аналитики SaaS-платформы. По словам Александра Перевозникова, руководителя проекта Tymy. Realty, в августе наблюдается тенденция, когда многие потенциальные покупатели внимательно отслеживают ситуацию на рынке и оперативно реагируют даже на незначительные изменения, такие как снижение ключевой ставки до 18%, пишут Известия.

При этом он отметил, что не все участники рынка настроены оптимистично и многие ожидают дальнейшего уменьшения ставки. В то же время, многие предпочитают получить одобрение от банка на текущих условиях, стремясь к уверенности в завтрашнем дне.

Уточнения

