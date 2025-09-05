Хотят на пенсию раньше 65 лет: вот на что они планируют потратить время

Экономика

Согласно совместному исследованию, проведённому НПФ "Эволюция" и образовательным проектом "ГраФин", примерно четверть (24%) российских граждан согласны трудиться до 65-летнего возраста, в то время как остальные предпочли бы завершить трудовую деятельность раньше.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Офисные работники

Пенсионный возраст

По данным опроса, треть респондентов (34%) намереваются выйти на пенсию в возрасте от 45 до 55 лет. Ещё 29% участников опроса планируют уйти на заслуженный отдых в период между 55 и 65 годами. При этом 13% опрошенных допускают возможность прекращения работы в относительно раннем возрасте — от 35 до 45 лет, пишет Газета. Ru.

Планы на время пенсии

В рамках исследования респондентам был задан вопрос о планах на время пенсии. Выяснилось, что наиболее распространённые ответы отражают устоявшиеся представления: около трети опрошенных (32%) собираются проводить время на даче. Путешествия и время, проведённое с внуками, заняли второе место по популярности, набрав по 21% голосов. 17% респондентов выразили желание открыть своё дело на пенсии, а 18% готовы продолжать работать, пока позволяет здоровье и есть такая возможность.

Сколько нужно получать на пенсии?

Подавляющее большинство опрошенных (97%) считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходимо не менее 25 тысяч рублей в месяц. Эта сумма соответствует средней страховой пенсии, по данным Росстата. Однако представления о комфортном доходе на пенсии различаются: треть респондентов (34%) назвали сумму более 100 тысяч рублей в месяц наиболее приемлемой.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



