Цены в гостиницах рванули вверх: готовимся к рекордным тратам в бархатный сезон

1:16
Экономика

Российские гостиницы заметно увеличили расценки на проживание в течение бархатного сезона (с сентября по октябрь).

"Т-путешествия" и T-Data сообщают, что предварительное бронирование (за 2,5 месяца и более) обойдётся примерно в 7300 рублей за ночь, что превышает прошлогодние показатели на 13%.

"Яндекс Путешествия" также отметили рост цен на 6%, до 7643 рублей, учитывая бронирования с начала года по 1 сентября. Аналогичную тенденцию фиксирует OneTwoTrip, где средняя стоимость колеблется от 8200 до 8700 рублей. По данным "Островка", рост цен на номера составил 8%, достигнув в среднем 5400 рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объясняет повышение цен на проживание в российских отелях инфляцией, увеличением затрат отельеров на энергию, продукты питания и зарплаты. Кроме того, значительное влияние оказывает высокий спрос на размещение при ограниченном количестве доступных вариантов, пишут "Ведомости".

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
