Больше денег на счету: как жители Тюменской области увеличили сбережения на 22%

За прошедший год жители Тюменской области увеличили свои сбережения на банковских депозитах и текущих счетах на 22%. Практически все эти средства, а именно 98%, хранятся в рублях. Об этом сообщили в региональном представительстве Центрального Банка России.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Цель накопления и сроки

Сохранение и увеличение личных финансов — задача не из лёгких. Люди выбирают разные пути: покупка иностранной валюты, инвестиции в золото или открытие банковского вклада. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин подробно рассказал tmn. aif. ru о ключевых стратегиях сохранения денег в текущей экономической ситуации. Эксперт подчеркнул, что выбор инструментов сбережения зависит от целей накопления и сроков.

Для краткосрочных целей (до года) Морковкин не советует инвестировать в иностранную валюту, учитывая вероятность потерь из-за колебаний курсов. В таких случаях более рентабельными могут быть банковские вклады, процентные ставки по трехмесячным депозитам по которым достигают 15-16,5%. Для долгосрочных инвестиций (от 1,5-2 лет) валюта может быть подходящим инструментом, но с условием разделения рисков и надёжного хранения.

Сбережения в валюте

За последнее десятилетие валюта оказалась самым прибыльным средством сохранения средств, говорит Морковкин. Тем не менее, существуют важные моменты.

По словам собеседника, хранение всех сбережений исключительно в рублях представляет собой рискованную стратегию из-за потенциального снижения курса национальной валюты по отношению к другим мировым валютам и относительно высокой инфляции.

Касательно валют из "дружественных стран", таких как китайский юань, Дмитрий Морковкин рекомендует проявлять осторожность, учитывая возможность регулирующих мер со стороны эмитентов.

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



